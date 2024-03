Eutanásia em casal, um último gesto de amor nos Países Baixos

"Ambas estavam encostadas, com as mãos dadas, com a intravenosa em um braço e um médico sentado a seu lado", contou Keizer à AFP.

"Beijaram-se, disseram 'obrigada' e 'te amo'. Nós as observamos e perguntamos: 'Meninas, estão prontas?' Sim, vá em frente', responderam".

"Um medicamento foi injetado, um barbitúrico, e dormiram imediatamente", acrescenta o médico.

"Eu estava nervoso porque desejávamos que perdessem a consciência ao mesmo tempo, não queríamos que uma delas visse a outra morta", destaca.

Isso aconteceu em dezembro de 2019. Monique e Loes recorreram a uma "eutanásia dupla", que permite a morte ao mesmo tempo de casais.

Os Países Baixos e a Bélgica foram os dois primeiros países europeus a autorizar a eutanásia, ou seja, a morte causada a pedido de um doente.