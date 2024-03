Fábrica de armas na Irlanda do Norte a todo vapor para abastecer a Ucrânia

"Em 2022, os produtos da Thales Belfast se tornaram um ativo essencial dos suprimentos britânicos para a Ucrânia", aponta um relatório do grupo de especialistas londrino Rusi, mostrando "o valor de armas de baixo custo, que desempenharam um papel importante para impedir que os russos atingissem uma vitória rápida".

A Thales também treinou centenas de soldados ucranianos, por ordem do exército britânico, no manuseio do Starstreak, um míssil cujas três flechas explosivas de tungstênio, impulsionadas a uma velocidade de 3.600 quilômetros por hora, conseguiram abater vários helicópteros russos.

- Compras antecipadas -

Para lidar com o aumento da demanda, a fábrica contratou 140 pessoas no ano passado, elevando o total para 900 funcionários, e planeja adicionar mais 100 este ano.

Em uma sala enorme, técnicos equipados com grandes lupas e soldadores montam componentes de mísseis.

No fundo, o espaço dedicado à montagem dos NLAW tem uma área desocupada, destinada a abrigar, em breve, uma segunda linha de produção.