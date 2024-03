Filho da vice-presidente do Equador é preso por suposta corrupção

A unidade de combate à corrupção realiza várias operações de busca em Quito e Cuenca, no âmbito do chamado "caso Nene", a investigação da suposta oferta de tráfico de influência na vice-presidência, de acordo com a procuradoria.

Abad assumiu a vice-presidência em novembro passado, após ser eleita em uma chapa com o presidente, Daniel Noboa.

Abad exerce funções diplomáticas em Israel e está há meses afastada do líder equatoriano.

Em dezembro, a vice-presidente viajou à Israel para ser embaixadora pela paz na guerra entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas - o único cargo delegado por Noboa.

"Não podemos tapar o sol com um dedo. O senhor presidente quer me manter longe", disse Abad antes de partir para Tel Aviv.

Abad é uma empresária de orientação conservadora, enquanto Noboa, que governará por mais 18 meses, se autodeclara de centro-esquerda.