'Furiosa', filme da saga Mad Max, estreará em Cannes

"Furiosa: Uma Saga Mad Max" explora as origens da heroína que apareceu em "Estrada da Fúria", filme vencedor do Oscar com Charlize Theron e Tom Hardy.

Anya Taylor-Joy, conhecida pela série "O Gambito da Rainha", interpreta a jovem Furiosa neste filme.

Capturada por uma horda de motociclistas liderada pelo senhor da guerra Dementus, ela tentará encontrar o caminho de volta para casa.

"A ideia do filme rondava a minha cabeça há mais de dez anos", disse George Miller, citado no comunicado dos organizadores.

"Estou muito feliz por voltar ao Festival de Cinema de Cannes, com Anya, Chris e Tom", dizia o comunicado.

"Não há lugar melhor do que a Croisette para descobrir este filme com o público", destacou o australiano, autor de um cinema espetacular e popular.