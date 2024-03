Haiti tem 'sofrimento humano em escala alarmante', alerta funcionária da ONU

"Há um enorme cansaço, um sofrimento humano em uma escala alarmante" e "muita tensão nas ruas", disse, lamentando a "instabilidade política estrutural".

O país caribenho tem vivido semanas de caos desde que grupos armados desafiaram o controverso primeiro-ministro Ariel Henry, com ataques contra delegacias, prisões e outros prédios públicos, até conseguirem sua renúncia.

Na semana passada, Henry concordou em renunciar e dar lugar à criação de um conselho presidencial de sete membros, cuja formação foi atrasada por dissensões internas.

"Vocês lembrarão que [...] no início de fevereiro, dissemos que janeiro foi o mês mais violento em dois anos e, infelizmente, em breve poderemos dizer que foi confirmado que fevereiro foi ainda mais violento", com 2.500 pessoas mortas, sequestradas ou feridas desde o início do ano, lembrou.

"As gangues continuam a ter uma visão sistemática da violência sexual, e o fazem para ter controle, e também por vingança", relatou, lembrando que o aeroporto da capital continua fechado para voos internacionais e o porto parcialmente paralisado.

Dos 11,4 milhões de haitianos, mais de 5,5 milhões dependem de ajuda humanitária, especialmente crianças, já que "25% sofrem de desnutrição crônica".