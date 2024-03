Kim Ju Ae, a filha adolescente do líder da Coreia do Norte que poderia sucedê-lo

Acreditava-se que ela fosse a segunda filha do líder, mas no ano passado a Coreia do Sul disse que "não podia confirmar com certeza" se realmente existe um filho mais velho.

Também não se sabe exatamente quantos anos ela tem, embora em 2013, quando visitou a Coreia do Norte, o ex-jogador da NBA Dennis Rodman afirmou ter visto a filha bebê de Kim, chamada Ju Ae.

E sua mãe?

A esposa de Kim, a ex-cantora Ri Sol Ju, apareceu pela primeira vez na mídia estatal em 2012 e é considerada uma das mulheres de maior destaque neste país isolado e profundamente patriarcal.

Ela acompanhou o marido em inúmeras "viagens de orientação de campo" e em cúpulas com líderes estrangeiros, muitas vezes usando marcas de luxo e uma vez ostentando uma bolsa Christian Dior.

A sua presença pública e o título oficial de primeira-dama, que Kim lhe concedeu em 2018, é uma mudança em relação aos líderes anteriores do país, o pai e o avô de Kim, cujas esposas raramente faziam aparições públicas.