Lançamento de nave russa Soyuz cancelado no último momento

A decolagem de uma nave russa Soyuz MS-25, com três tripulantes a bordo e com destino à Estação Espacial Internacional (ISS), foi cancelada nesta quinta-feira na última hora, anunciou a agência espacial russa.

"Houve um cancelamento automático do lançamento", afirmou o controlador de voo em uma transmissão ao vivo pela agência Roscosmos, segundos antes da decolagem da nave no cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão.

A tripulação da nave rusa é formada pela astronauta da Nasa Tracy Dyson, o veterano cosmonauta russo Oleg Novitski e por Marina Vasilevskaia, a primeira cosmonauta bielorrussa.