Lançamento de nave russa Soyuz é cancelado de última hora

A tripulação da nave russa é formada pela astronauta da Nasa Tracy Dyson, o veterano cosmonauta russo Oleg Novitski e por Marina Vasilevskaia, a primeira cosmonauta bielorrussa.

"Houve um cancelamento automático do lançamento", afirmou o controlador de voo em uma transmissão ao vivo pela agência Roscosmos, segundos antes da decolagem da nave no cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão.

O comentarista da Nasa, que também exibia ao vivo o lançamento, afirmou que "não aconteceu a ativação da sequência de motores normalmente esperada para o momento", 20 segundos antes da decolagem.

"Foi emitida uma ordem automática para abortar a contagem regressiva, o que encerrou o lançamento", acrescentou.

Segundo o diretor da Roscosmos, Yuri Borisov, a causa da interrupção foi "uma queda de tensão" em uma bateria.

A nova tentativa de lançamento será em 23 de março às 09h36 (horário de Brasília, 15h36 em Moscou), afirmou.