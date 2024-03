Líderes da UE retomam negociação sobre envio de armas à Ucrânia

Fornecer mais armas à Ucrânia e repor as próprias reservas: líderes da UE retomam em Bruxelas nesta quinta-feira (21) as negociações sobre a ajuda militar a Kiev, um tema constante na agenda do bloco desde o início da invasão russa.

Após mais de dois anos de conflito, as tropas ucranianas encontram crescentes dificuldades para conter as de Moscou, que têm reivindicado avanços em alguns pontos do front, e por isso, Kiev aumenta a pressão e pede mais ajuda a seus aliados da União Europeia.

"Temos que continuar e acelerar nosso apoio à Ucrânia. A necessidade atual é por munições" disse o primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, cujo país exerce a presidência rotativa da UE.