Luis Enrique diz que não descarta treinar time da Premier League no futuro

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, disse em uma transmissão na plataforma Twitch, nesta quinta-feira (21), que não descarta treinar um time da Premier League no futuro, mesmo que agora esteja "muito envolvido" com o clube francês.

Durante a live, um internauta perguntou se estaria interessado em ter uma experiência no futebol inglês e ele respondeu: "Adoraria".

Além disso, Luis Enrique revelou que antes de chegar ao PSG teve contato com alguns clubes da Inglaterra, que depois "decidiram apostar em outros treinadores".