México assina acordo com a Venezuela para retorno de migrantes

"Estamos mandando venezuelanos de volta a seus países porque realmente não podemos lidar com essas quantidades", acrescentou.

A chanceler reforçou ainda que o governo mexicano concordou em aplicar medidas de ajuda semelhantes às oferecidas em seus programas sociais.

"Damos a eles seis meses de auxílio, de 110 dólares por mês, que é uma maravilha para eles, e então há um incentivo para que retornem. Já conseguimos repatriar um número significativo de venezuelanos", afirmou Bárcena, sem detalhar a quantidade de pessoas.

O acordo inclui parcerias com as empresas venezuelanas Polar e PDVSA, e com as mexicanas Bimbo e FEMSA, para oferecer emprego a quem retornar à Venezuela.

A chanceler recordou que o México possui acordos semelhantes com a Guatemala e Honduras, e que busca fazer o mesmo com a Colômbia e Equador.

O presidente López Obrador declarou na mesma coletiva que houve um aumento significativo no número de encontros de migrantes do Equador, Venezuela, Colômbia e Honduras na fronteira entre México e Estados Unidos.