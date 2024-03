O Ministério da Saúde do Hamas, que governa a Faixa de Gaza, anunciou nesta quinta-feira um balanço atualizado de 31.988 pessoas mortas no território palestino desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista no dia 7 de outubro.

O balanço inclui ao menos 65 mortes nas últimas 24 horas, segundo o comunicado do ministério.

Em mais de cinco meses de guerra, 74.188 pessoas ficaram feridas, de acordo com o balanço.