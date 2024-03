Oposição na Índia diz que está sem dinheiro para campanha eleitoral

Várias contas bancárias do partido foram congeladas em fevereiro devido a supostos atrasos nas suas declarações fiscais.

Segundo o Congresso, a sanção do órgão tributário tem motivação política e visa impedi-lo de disputar as eleições contra o Partido Bharatiya Janata (BJP) do primeiro-ministro Narendra Modi.

"Não temos dinheiro nem para imprimir material publicitário", disse Gandhi.

A ex-líder do Congresso Sonia Gandhi, mãe de Rahul, afirmou que a penalidade fiscal é "parte do esforço sistemático para paralisar" o partido.

Quase um bilhão de indianos poderão votar para eleger um novo governo no processo eleitoral que dura um mês e meio a partir de 19 de abril, o mais longo exercício democrático do mundo.

