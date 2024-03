Paciente vivo recebe o primeiro transplante de rim de porco nos EUA

Rins de porco já foram transplantados em pessoas com morte cerebral e funcionaram. No passado, pacientes vivos também receberam transplante de coração de um porco geneticamente modificado, mas morreram.

Os médicos "me explicaram detalhadamente os prós e os contras do procedimento", disse o paciente, Richard Slayman, da cidade de Weymouth, em Massachusetts, citado no comunicado.

"Vi isso como uma forma não só de me ajudar, mas também de dar esperança a milhares de pessoas que precisam de um transplante para sobreviver", acrescentou.

Deve poder deixar o hospital "em breve", diz o comunicado. O paciente já havia recebido um transplante de rim humano, mas isso não o impediu de retomar a diálise a partir de maio de 2023.

Mais de 100 mil pessoas aguardam um transplante de órgão nos Estados Unidos, especialmente um rim.

"Nossa esperança é que este método de transplante ofereça uma salvação para milhões de pacientes em todo o mundo que sofrem de insuficiência renal", disse o doutor Tatsuo Kawai, membro da equipe que realizou a operação.