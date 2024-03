Paquistão ordena bloqueio da rede social X

O Ministério do Interior do Paquistão ordenou o bloqueio da rede social X (antigo Twitter) no país, onde o acesso à plataforma enfrenta dificuldades há cinco semanas, segundo documentos judiciais consultados pela AFP nesta quinta-feira (21).

As restrições de acesso ao X começaram em 17 de fevereiro, quando um funcionário de alto escalão afirmou publicamente ter ajudado a fraudar as eleições legislativas e provinciais de 8 de fevereiro, marcadas por fortes suspeitas de corrupção.

O novo governo do primeiro-ministro Shehbaz Sharif se mostra evasivo sobre os motivos das interrupções no uso da rede, mas defensores dos direitos digitais afirmam que estas medidas visam silenciar as críticas.