Parlamento do Vietnã aprova renúncia do presidente

O Partido Comunista anunciou na quarta-feira a renúncia de Thuong, que estava há apenas um ano na presidência, e afirmou que ele era culpado de "violações e deficiências" que não foram especificadas.

A saída do ex-presidente, de 53 anos, ocorre em um momento de rara turbulência no Vietnã, um país que valoriza a estabilidade e trata as mudanças políticas com muita cautela.

Mas a tendência mudou com um ataque geral à corrupção, que analistas acreditam ser orquestrado pelo secretário-geral do partido, Nguyen Phu Trong, considerado a figura mais poderosa do país.

O antecessor de Thuong, Nguyen Xuan Phuc, renunciou em janeiro do ano passado em meio a um expurgo anticorrupção.

Ling Nguyen, analista para o Vietnã da empresa Control Risks, disse que a turbulência política é um "desastre" para a imagem de estabilidade do país.

A crise acontece no momento em que o Vietnã busca investimentos estrangeiros para transformar a sua economia, atualmente concentrada na indústria de baixo valor, em um centro de alta tecnologia.