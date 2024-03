Polícia americana captura supremacista que fugiu da prisão

Um terceiro agente ficou ferido após a fuga, quando a polícia respondeu à chamada de emergência e atirou em um homem armado, que acabou sendo do departamento penitenciário.

Meade, que nas fotos policiais aparece com a cabeça raspada e com inúmeras tatuagens no rosto e no corpo, cumpria pena por agressão a um policial. Seu histórico inclui condenações anteriores por crimes graves relacionados a drogas, roubo e contrabando.

Ele foi condenado em 2016 e permaneceria preso até 2036 antes da fuga.

As autoridades não revelaram detalhes do histórico de Umphenour, que anteriormente esteve detido junto com Meade.

