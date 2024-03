Polônia goleia Estônia e fica a um passo da Eurocopa

Robert Lewandowski ainda pode participar da Eurocopa: o artilheiro do Barcelona não marcou, mas a seleção da Polônia goleou a Estônia por 5 a 1 nesta quinta-feira (21), em Varsóvia, e se classificou para a final da Via A da repescagem para o torneio europeu, em que terá como adversário o País de Gales, que bateu a Finlândia por 4 a 1.

A seleção polonesa teve um jogo mais tranquilo do que o esperado contra os estonianos, ajudada especialmente porque os visitantes ficaram com um jogador a menos aos 27 minutos do primeiro tempo, quando o lateral Maksim Paskotsi recebeu cartão vermelho.

No momento da expulsão, a Polônia já vencia por 1 a 0, com gol do meia Przemyslaw Frankowski (22'), que se antecipou à defesa e bateu cruzado, sem chances para o goleiro.