Presidente do Palmeiras questiona silêncio do futebol sobre casos Daniel Alves e Robinho

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, questionou, nesta quinta-feira (21), o silêncio do mundo do futebol sobre as condenações por estupro de Robinho e Daniel Alves, referindo-se a estes casos como "um tapa na cara" das mulheres.

A dirigente, uma das poucas mulheres no comando de um time da primeira divisão, está em Londres como chefe da delegação da Seleção Brasileira, que disputa um amistoso contra a Inglaterra no estádio de Wembley, no sábado (23).

"Ninguém fala nada, mas eu, como mulher aqui na chefia da delegação, tenho que me posicionar sobre os casos do Robinho e Daniel Alves", disse ao UOL.