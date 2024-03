Quem será o rival de Maduro? A oposição da Venezuela está encurralada

1) Insistir com Machado

Impossível. O registro dos candidatos é feito por um sistema automatizado em que o aspirante inclui o número do documento de identidade: Machado está vetada, devido à proibição de exercer cargos públicos por 15 anos, acusada de corrupção e de defender uma invasão estrangeira, o que ela nega.

O Ministério Público a vinculou na quarta-feira a "ações desestabilizadoras", mas sem apresentar acusações contra ela. Sete colaboradores, no entanto, foram detidos e outros sete têm mandado de prisão, incluindo sua principal auxiliar, Magalli Meda, que era mencionada como possível substituta. Machado chamou as ações de "repressão brutal".

"Sabem que estão derrotados, porque não há maneira de vencerem uma eleição contra nós", disse María Corina Machado.

A política liberal venceu com folga as primárias opositoras de 22 de outubro de 2023 e as pesquisas apontam que derrotaria Maduro, com 70% das intenções de voto segundo alguns institutos.

"Maduro sabe que não pode enfrentar ninguém que consiga 30% dos votos", explica à AFP o cientista político Luis Salamanca. A maioria das pesquisas dá ao presidente entre 15% e 20% das intenções de voto.