Os papéis da rede social americana Reddit operavam em alta de quase 40% em sua estreia em Wall Street, nesta quinta-feira (21).

As ações cotadas na New York Stock Exchange com o símbolo RDDT começaram a ser negociadas pouco após as 14h15 de Brasília a 47 dólares (R$ 234) o papel, 38,23% acima do preço estabelecido pela empresa antes de entrar na bolsa: 34 dólares (R$ 169).

tu/rhl/mr/nn/mvv