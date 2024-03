Redes de TV de todo o mundo apresentarão boletim especial sobre o futuro do clima

Da CNN à TVE, em francês, inglês, árabe, espanhol ou hindi, crianças aparecerão nesta quinta-feira em televisões de todo o mundo para apresentar um boletim meteorológico especial para alertar que seu futuro está ameaçado pela crise climática.

"Do Norte ao Sul e do Sul ao Norte, o clima está ruim", disse Noam, de 11 anos, apresentador de uma série de boletins produzidos pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Organização Meteorológica Mundial (OMM) e The Weather Channel.

Atrás de Noam, um mapa do mundo mostra que as temperaturas não param de subir. E é apenas o início. As previsões para 2050 são assustadoras: imagens mostram incêndios e casas desmoronando com a cheia de um rio.