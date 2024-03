Robinho pede que STF suspenda ordem de prisão imediata contra ele

A aprovação ou rejeição desta apelação deve ser decidida ainda nesta quinta pelo ministro do Supremo Luiz Fux, informou a assessoria do tribunal à AFP.

O ex-jogador da Seleção Brasileira e do Real Madrid foi condenado na Itália em 2017 pelo estupro coletivo de uma jovem albanesa que comemorava seu 23º aniversário em uma boate de Milão. A sentença foi ratificada em 2022.

Robinho defende sua inocência e alega que a relação foi consentida.

- Residência de luxo -

Desde a manhã desta quinta-feira, jornalistas aguardam em frente à sua segunda casa no luxuoso condomínio Jardim Acapulco, no Guarujá, litoral de São Paulo, diante da possibilidade de que esteja no local e seja detido.

Segundo um segurança do condomínio e um corretor imobiliário do local, Robinho mora em uma cidade perto de Santos e tem o hábito de ir à residência de luxo "uma ou duas vezes por mês".