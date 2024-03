Rússia expulsa correspondente do jornal espanhol El Mundo

O correspondente na Rússia do jornal El Mundo foi expulso depois que as autoridades se recusaram a renovar seu visto de repórter, anunciou esta quinta-feira o jornal espanhol, que denunciou um ataque à liberdade de imprensa.

Xavier Colás, que estava em Moscou há 12 anos, foi "obrigado a abandonar o país em 24 horas" na quarta-feira, depois que não conseguiu renovar o documento "imprescindível" para trabalhar como repórter na Rússia, explicou o jornal.

Ele tomou conhecimento da decisão por meio de um funcionário do governo, que disse que ele teria "problemas" se não saísse do país antes do fim do prazo do visto, segundo o jornal.