Rússia lança mísseis contra Kiev após promessa de Putin de vingança por ataques na fronteira

"Este terror prossegue dia e noite", afirmou Zelensky em uma mensagem no Telegram. Mas "é possível acabar com isso com a unidade global", acrescentou.

"A Ucrânia precisa desta proteção agora. De Kiev a Kharkiv, de Sumy a Kherson, de Odessa à região de Donetsk. É completamente possível se os nossos aliados demonstrarem vontade política suficiente", insistiu

"Todos os mísseis foram derrubados na região de Kiev", afirmou a Força Aérea ucraniana, que explicou que entre os projéteis russos estavam dois mísseis balísticos Iskander e 29 mísseis de cruzeiro.

A unidade de inteligência militar da Ucrânia afirmou que os mísseis estavam direcionados contra suas instalações na capital, informou a mídia local citando um porta-voz.

- "Todos os objetivos" alcançados -

Segundo as autoridades ucranianas, os destroços dos mísseis deixaram 17 feridos, 13 na capital e quatro nas imediações de Kiev.