Seleção de Dorival Júnior inicia 'reformulação' em meio a desfalques

"Agora é colocar em um sistema que nos deixe confortáveis. Vai ser o grande desafio a partir de agora (...) Teremos um tempo mínimo", disse ele no início de março.

Desfalcada, sua equipe enfrentará duas seleções campeãs mundiais que possuem conquistas recentes: a Inglaterra foi vice-campeã da Eurocopa 2020 e a Espanha conquistou o título da Liga das Nações em 2023.

As seleções europeias têm sido o pesadelo do Brasil em sua busca pelo hexacampeonato: depois do título de 2002, sempre foi eliminado da Copa do Mundo por representantes do Velho Continente.

"É sempre bom jogar contra os melhores. É onde podemos mostrar nossa força. Temos que estar concentrados desde o início para fazer um grande jogo e fazer o futebol bonito", declarou Vinícius Júnior já em solo inglês.

