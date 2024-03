Sobrevivente do Holocausto e alfaiate de presidentes morre nos EUA

Sobrevivente do Holocausto e alfaiate de presidentes e celebridades dos Estados Unidos, Martin Greenfield morreu na quarta-feira aos 95 anos, informou o jornal New York Times.

Nascido Maximilian Grünfeld em 1928, filho de uma rica família judia de uma cidade então na Tchecoslováquia e hoje na Ucrânia, Greenfield escapou da morte no campo de concentração de Auschwitz antes de se refugiar nos Estados Unidos.

Em Nova York, dirigiu um dos ateliês mais renomados do mundo e vestiu muitos famosos americanos: seis presidentes (entre eles, Barack Obama, Donald Trump e Joe Biden), estrelas do cinema, da música e do esporte como Frank Sinatra, Paul Newman, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Michael Jackson, Kobe Bryant e até o mafioso Meyer Lansky.