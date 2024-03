Telescópio Gaia identifica fragmentos da Via Láctea arcaica

O telescópio espacial Gaia, dedicado ao mapeamento da Via Láctea, identificou grupos de estrelas primitivas no centro da nossa galáxia, que estavam ali quando estava se formando há mais de 12 bilhões de anos, segundo um estudo publicado nesta quinta-feira (21).

Estas duas "correntes de estrelas", com um movimento de rotação ordenado e que contêm, cada uma, a massa de 10 milhões de sóis, se assemelham aos "primeiros blocos de construção" do antigo coração da Via Láctea, onde as primeiras estrelas surgiram antes de a galáxia crescer e adquirir o atual formato em espiral", disse à AFP Khyati Malhan, do Instituto Max Planck de astrofísica, na Alemanha.

"Esta é a primeira vez que conseguimos identificar fragmentos desta protogaláxia", denominados Shakti e Shiva, nomes dos deuses hindus, "cuja união deu origem ao cosmos", diz o principal autor do estudo, publicado no The Astrophysical Journal.