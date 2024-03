Água, fator de paz e prosperidade quando a distribuição é justa, segundo a ONU

Garantir a todos os países "um abastecimento de água seguro e equitativo" é "indispensável" para promover a sua prosperidade e, por extensão, a paz, destaca o relatório anual sobre a água publicado nesta sexta-feira (22) pela Unesco e pela ONU-Água.

Estabelecer um vínculo direto entre água e prosperidade é "um pouco empírico", especialmente quando alguns países com pouco ouro azul são prósperos, reconhece Richard Connor, principal redator do relatório publicado por ocasião do Dia Mundial da Água.

Pelo contrário, "sem acesso à água potável, as pessoas ficam expostas a doenças que as impedem de ir à escola, de trabalhar, de serem produtivas. O vínculo aqui é bastante claro", acrescenta.