Amistoso contra Inglaterra é de 'sério risco', diz Dorival

O amistoso contra a Inglaterra neste sábado, em Londres, é de "sério risco" para a Seleção Brasileira, que passará por "dificuldades momentâneas", disse o técnico Dorival Júnior nesta sexta-feira (22).

"Entendo que é um jogo com sério risco e teremos que assumi-lo correndo muito mais talvez do que o necessário e buscando compensar algumas possíveis fragilidades que existam na partida com uma entrega maior", afirmou o treinador em entrevista coletiva no estádio de Wembley, onde acontecerá o jogo.

"É o único caminho para que possamos superar qualquer possível situação em função do pouco tempo de trabalho e de um conjunto que talvez não dê a resposta necessária", acrescentou.