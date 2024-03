Ao menos 65 corpos de migrantes encontrados em vala comum na Líbia, informa a ONU

Uma vala comum com "pelo menos 65 corpos de pessoas migrantes" foi encontrada no sul da Líbia, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) nesta sexta-feira (22).

Um porta-voz da agência da ONU explicou à AFP que a "vala comum" foi descoberta "pelas autoridades responsáveis pela segurança" do país, onde há um grande trânsito de exilados fugitivos de países africanos instáveis ou afetados por dificuldades econômicas e a mudança climática.

"As circunstâncias das suas mortes e nacionalidades são desconhecidas, mas acredita-se que possam ter perdido a vida enquanto eram traficados através do deserto", indicou a OIM em um comunicado, que não especifica a quantidade de homens e mulheres.