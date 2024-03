Argentina goleia El Salvador (3-0) em seu primeiro amistoso do ano

Em uma noite fria na Filadélfia, a Argentina não precisou do craque do Inter Miami para vencer com tranquilidade sua primeira partida do ano.

Lionel Scaloni, com a continuidade no comando assegurada após as dúvidas manifestadas em novembro, escalou um time titular com a maioria dos seus jogadores habituais e depois ainda aproveitou para dar minutos a jovens como Alejandro Garnacho e Valentín Barco, que fez sua estreia na equipe principal aos 19 anos de idade.

"Estamos felizes, além do resultado, da forma como encararam o jogo, da intensidade", disse Scaloni.

"Em termos gerais acho que foi um bom jogo e os jogadores que queríamos ver foram bem e nos deram mais opções", destacou. "Faremos algumas mudanças para o próximo (jogo) e avaliaremos como foi a excursão".

Para a Albiceleste, que deu 24 chutes a gol contra dois dos adversários, alguns toques de talento de seus principais jogadores foram suficientes para superar El Salvador, seleção que acumula 21 jogos sem vencer.

A resistência inicial da equipe comandada pelo espanhol David Dóniga rachou após 15 minutos de jogo, quando Romero subiu mais alto que seus zagueiros para desviar de cabeça para a rede um escanteio cobrado por Ángel Di María.