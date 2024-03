Ataque durante show em Moscou reivindicado pelo EI deixa ao menos 40 mortos

Também há operações em curso para "salvar pessoas que estão no telhado do prédio", detalhou.

O ataque ocorreu durante um show da banda de rock russa Piknik, cujos membros foram evacuados, disse a agência de notícias TASS.

O presidente russo, Vladimir Putin, está sendo informado do ataque em tempo real, disse seu porta-voz, Dmitri Peskov.

As redes de notícias Baza e Mash, próximas às forças de segurança no Telegram, publicaram vídeos nos quais veem-se pelo menos dois homens armados avançando no saguão do complexo. Em outras sequências, há corpos e grupos de pessoas correndo para a saída.

Outras imagens mostram espectadores se escondendo atrás das poltronas ou evacuando a sala.

A Casa Branca transmitiu suas condolências às vítimas do "terrível" tiroteio. "As imagens são simplesmente horríveis e difíceis de assistir", declarou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.