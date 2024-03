Biden receberá premiê iraquiano para falar sobre tropas dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, receberá o primeiro-ministro do Iraque no próximo 15 de abril para conversar sobre a presença de tropas americanas em seu país, anunciou a Casa Branca nesta sexta-feira (22), no momento em que as tensões diminuem após confrontos entre soldados americanos e milícias pró-Irã.

Esta será a primeira viagem a Washington do primeiro-ministro Mohammed Shia al-Sudani, que assumiu o cargo em outubro de 2022.

Sudani havia pedido anteriormente a saída das tropas americanas, que foram desmobilizadas há quase 10 anos como parte de uma campanha para derrotar o grupo extremista Estado Islâmico (EI), também conhecido como ISIS, que tinha se apoderado de localidades sírias e iraquianas.