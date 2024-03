Cachorros são capazes de entender humanos, afirma novo estudo

Após analisar as gravações, a equipe encontrou diferentes padrões cerebrais quando os objetos coincidentes ou não com as palavras associadas eram mostrados aos cães.

Essa configuração experimental é aceita como evidência de "processamento semântico" ou compreensão do significado de algo, até mesmo por humanos.

"Descobrimos que funcionou em 14 cães, o que demonstra que o efeito que observamos a nível do grupo não se deve apenas a alguns cães excepcionais", explicou à AFP Marianna Boros, outra coautora do estudo.

- Caso encerrado? -

Holly Root-Gutteridge, especialista em comportamento canino da Universidade de Lincoln, na Inglaterra, que não participou da pesquisa, disse à AFP que a capacidade de buscar brinquedos específicos pelo nome era anteriormente considerada uma qualidade "genial" em um cão.

O novo estudo "mostra que toda uma gama de cães aprende os nomes dos objetos em termos de resposta cerebral, mesmo que não o demonstrem comportamentalmente", observou, acrescentando que isso constitui "outro golpe na ideia de que os humanos possuem qualidades absolutamente excepcionais".