Câmara dos Representantes dos EUA aprova orçamento para 2024, que agora vai para o Senado

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou nesta sexta-feira (22) o orçamento para o Estado federal, que agora depende de uma votação sem hora prevista no Senado.

A aprovação ocorreu antes do prazo de meia-noite desta sexta-feira, quando ocorreria o corte de verbas para órgãos públicos conhecido como "shutdown", caso o texto não fosse aprovado no Legislativo. O texto depende agora do Senado para que o presidente Joe Biden possa promulgá-lo a tempo e evitar a paralisação temporária dos serviços públicos.

A lei contempla 1,2 trilhão de dólares em financiamento.