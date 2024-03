A Casa Branca enviou, nesta sexta-feira (22), as condolências às vítimas de um "terrível" ataque a tiros em uma sala de concertos na capital russa, Moscou, e disse que tenta obter mais informações.

"Nossos pensamentos estão com as vítimas deste terrível ataque a tiros", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, a jornalistas. "As imagens são simplesmente horríveis e difíceis de assistir", acrescentou.

