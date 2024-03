China vê 'divergências importantes' entre Ucrânia e Rússia para um diálogo de paz

Mas "no final, todos concordam que a guerra deve ser solucionada com negociações e não com as armas", disse.

Todas as partes "reconhecem o perigo de que a situação atual continue deteriorando e todos concordam com o pedido da China para acalmar a situação", afirmou.

bur-oho/ser/dbh/ag/fp

© Agence France-Presse