COI denuncia nova campanha de desinformação da Rússia

O Comitê Olímpico Internacional (COI) sinalizou na noite de quinta-feira (21) uma nova "campanha de desinformação e de difamação dirigida pela Rússia" contra sua organização, após uma semana de desentendimentos entre Moscou e Lausanne.

"Falsas declarações supostamente procedentes da Comissão da União Africana foram feitas pelo mesmo grupo que já atacou de forma semelhante vários líderes políticos mundiais e outras personalidades de alto escalão", declarou o COI em nota.

Nestas supostas declarações, "uma pessoa que se fazia passar por presidente da Comissão da União Africana pretendia obter argumentos, principalmente por parte do COI, contra a politização do esporte do governo russo, com o objetivo de preparar uma declaração contra a mesma", adicionou.