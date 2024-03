Congresso americano tem até meia-noite para aprovar orçamento federal

Os congressistas americanos têm até a meia-noite de sexta-feira (22) para aprovar o orçamento federal sem ameaçar uma paralisação dos serviços públicos.

A Câmara dos Representantes e o Senado devem adotar a todo custo um texto com um orçamento de 1,2 trilhão de dólares (5,97 trilhões de reais) para evitar a interrupção do fluxo de recursos para organismos públicos.

A votação na Câmara dos Representantes está marcada para as 11h locais (12h em Brasília), mas ainda não se sabe quando será realizada no Senado, alimentando temores sobre a possibilidade de uma paralisação do Estado federal, conhecida em inglês como "shutdown".