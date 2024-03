Daniel Alves não deposita fiança e passará fim de semana na prisão

A data de sua saída do presídio de Brians 2, cerca de 40 quilômetros ao noroeste de Barcelona, dependerá do momento do pagamento da fiança.

Apesar da careira de sucesso na Europa, onde defendeu clubes como Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain, Daniel está tendo dificuldades para conseguir a quantia.

Na quinta-feira, o pai de Neymar, que o ajudou com as custas de sua defesa, negou que irá pagar a fiança.

Segundo a advogada de Daniel, sua situação financeira foi muito afetada desde a sua prisão, em janeiro de 2023, que levou à rescisão de seu contrato com o Pumas do México. Além disso, ele ainda aguarda receber grandes quantias após vários litígios com a Fazenda espanhola.

Para o Ministério Público e a acusação particular, que se opuseram à sua libertação, Daniel Alves ainda goza de condições financeiras vantajosas e, por isso, há risco de fuga.

Os magistrados, que consideraram em sua decisão que esse perigo "diminuiu" após a condenação em primeira instância, reconheceram que a verdadeira situação do ex-jogador é "desconhecida", mas que é possível presumir uma "solvência econômica confortável".