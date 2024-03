Defesa denuncia 'desaparecimento' de colaboradores de opositora venezuelana detidos

Os dois colaboradores da opositora venezuelana María Corina Machado que foram detidos por supostos atos conspiratórios não tiveram acesso a seus advogados, denunciou nesta sexta-feira (22) a própria defesa, que não tem informação sobre o local e as condições de reclusão.

"Eles estão em desaparecimento forçado", disse à AFP o advogado Omar Mora Tosta, que os representa. "Embora o promotor tenha informado sobre sua detenção, nós não sabemos onde estão detidos, percorrermos todos os locais de reclusão do Sebin [serviço de inteligência], Dgcim [contrainteligência] e nos dizem que eles não estão ali".

Os dirigentes Henry Alviárez e Dignora Hernández foram detidos na quarta-feira, um dia antes do início do período de inscrição de candidaturas para as eleições presidenciais de 28 de julho, nas quais o presidente Nicolás Maduro buscará um terceiro mandato.