Empresa de mídia de Donald Trump entrará na Bolsa após decisão de acionistas

O bilionário do setor imobiliário disse nesta semana que não pode levantar a garantia de US$ 454 milhões (R$2,26 bilhões) necessária para suspender um recurso contra uma decisão de indenização proferida em fevereiro.

No final desse processo, Trump foi condenado por ter mentido sobre o valor dos seus bens para obter um montante maior em empréstimos bancários.

Em relação à operação, a TMTG se fundirá com a que é conhecida como veículo de capital aberto sob a sigla DWAC (Digital World Acquisition Corp).

Empresas como esta, as chamadas SPACs, são criadas para permitir que outra abra o capital mais rapidamente em relação à via tradicional, com a oferta de ações ao público.

A TMTG, da qual Donald Trump é o principal acionista, controlará milhões de ações da nova empresa resultante da fusão.

Segundo várias estimativas, sua participação equivaleria a mais de US$ 3 bilhões (R$14,94 bilhões) ao preço atual das ações da DWAC de quase US$ 40 (R$199).