Esporte, outro território da guerra entre Rússia e Ucrânia

Como forma de contra-atacar, a Rússia lançou os Jogos da Amizade em setembro e sua versão de inverno em 2026, os Jogos dos BRICS (acrônimo das potências emergentes, principalmente Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) em junho. As iniciativas são várias, com o risco de fragmentar o esporte internacional.

"Moscou utiliza a diplomacia russa para seduzir e atrair os competidores estrangeiros", ressalta Sylvain Dufraisse, especialista universitário do esporte soviético e russo.

Dufraisse lembra que o presidente russo, Vladimir Putin, sempre usou o esporte como "instrumento de brilho e de potência", aparecendo de quimono, andando a cavalo ou vestido de jogador de hóquei sobre gelo.

Lukas Aubin destaca que o país é "adepto do 'sport power' desde a revolução de 1917".

Nesse contexto, os Jogos de 2024 são explorados com fins geopolíticos no conflito atual com a Ucrânia.

"A utilização do esporte por Rússia e Ucrânia participa da guerra através da informação", diz um especialista militar francês que pediu anonimato.