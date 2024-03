EUA chamam ataque em Moscou de 'terrível'

A Casa Branca chamou de "terrível" o ataque a tiros em uma sala de concertos de Moscou, e ressaltou que não vê sinais de envolvimento da Ucrânia nos fatos.

"Nossos pensamentos estão com as vítimas desse ataque terrível", declarou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby. "As imagens são simplesmente horríveis e difíceis de assistir".

Segundo Kirby, "não há indícios, no momento, de que a Ucrânia ou os ucranianos estejam envolvidos no ataque. Não os aconselharia a estabelecer uma conexão com a Ucrânia nesta etapa tão inicial".