EUA sanciona rede de lavagem de dinheiro de fentanil do cartel de Sinaloa

Os Estados Unidos sancionaram 15 membros do cartel de Sinaloa e seis empresas sediadas no México por envolvimento na lavagem de dinheiro do mercado ilegal do tráfico de fentanil, informou o governo americano nesta sexta-feira (22).

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro sancionou agentes de um esquema de câmbio de pesos no mercado ilegal (BMPE, Black Market Peso Exchange) "para lavar milhões de ganhos ilícitos com o fentanil para o cartel de Sinaloa", anunciou em comunicado.

Entre os sancionados estão a empresa de telefonia celular com sede no México, Smart Depot, e os irmãos Arturo D'Artagnan Marín González e Porthos Marín González.