Exército dos EUA ataca três instalações huthis no Iêmen

"Não houve feridos nem danos relatados pela coalizão dos Estados Unidos ou pelos navios comerciais", acrescentou o Centcom.

Os huthis iniciaram seus ataques no Golfo de Aden e no Mar Vermelho em novembro, ações que empreenderam para mostrar solidariedade com os palestinos em Gaza.

Eles prometeram atacar navios israelenses, britânicos e americanos, assim como navios com destino aos portos de Israel, interrompendo o tráfego por essa rota comercial estratégica.

