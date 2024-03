Fábrica de Arte, um espaço alternativo que oxigena a cultura cubana

Todas as semanas, de quinta a domingo, centenas de jovens pagam cerca de quatro dólares (R$ 19,92) para assistirem a apresentações de diversos gêneros musicais, espetáculos de dança, peças de teatro, ou, simplesmente, para se perder entre os corredores, repletos de imagens e desenhos, com um mojito na mão.

"Aqui você pode ver coisas que nem imagina que poderia encontrar", contou à AFP Olivia Rodríguez, uma artista de 30 anos, enquanto aguardava para ouvir o renomado 'salsero' cubano Issac Delgado. Seu show fez parte das celebrações do 10º aniversário da FAC.

- "Combustível para a alma" -

Em outubro de 2019, a revista americana Times incluiu a Fábrica de Arte em sua lista dos cem melhores lugares para visitar no mundo.

Com a falta de um museu de arte contemporânea em Havana, a fábrica, juntamente com lugares semelhantes como La Lavandería e Estudio 50, manteve o trabalho dos jovens criadores de Cuba em alta.

"Isto é como um posto de combustível para a alma e é disso que se trata", explicou X Alfonso, um compositor e intérprete, vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum Folclórico no ano de 2022 pelo disco "Ancestros", com o grupo Síntesis, formado por seus pais.