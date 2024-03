FBI diz a passageiros do Boeing da Alaska Airlines que eles podem ter sido vítimas de crime

O FBI informou aos passageiros que estavam a bordo da aeronave Boeing da Alaska Airlines - que sofreu uma falha em pleno voo - que eles podem ter sido vítimas de um crime, conforme relataram os meios de comunicação americanos nesta sexta-feira (22).

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou no início do mês a abertura de uma investigação criminal sobre o incidente quase catastrófico de 5 de janeiro, quando uma porta cega do avião se soltou no ar.

Ninguém ficou gravemente ferido, mas a aeronave 737 MAX 9 teve que fazer um pouso de emergência. Imagens do incidente mostraram a situação terrível dos passageiros sentados ao lado do buraco deixado pela porta a fuselagem.