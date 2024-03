Grande biblioteca subterrânea na Suécia arquiva fenômenos paranormais

Uma biblioteca em um porão da cidade sueca de Norrköping reúne artigos, livros e relatos de fenômenos paranormais, incluindo de pessoas que garantem ter viajado a Vênus e à Lua, uma coleção que atrai historiadores e curiosos de todo o mundo.

Clas Svahn, de 65 anos, e Anders Liljegren, de 73, não são religiosos ou supersticiosos e se definem como "investigadores dos desconhecido" ao apresentar suas pesquisas sobre fenômenos "inexplicáveis".

Os livros constituem a maior parte do material, que inclui também originais gravados em fitas magnéticas e fotografias de fantasmas, todos expostos no acervo 'Arquivos do Inexplicável' em um espaço de 700 m2.